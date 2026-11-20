Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|Rentabler Humana-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Humana von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Humana-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Humana-Papier bei 200,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Humana-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,996 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 898,48 USD, da sich der Wert eines Humana-Papiers am 19.11.2026 auf 380,00 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 898,48 USD entspricht einer Performance von +89,85 Prozent.
Humana erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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