Wer vor Jahren in Humana-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Humana-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Humana-Papier bei 200,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Humana-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,996 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 898,48 USD, da sich der Wert eines Humana-Papiers am 19.11.2026 auf 380,00 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 898,48 USD entspricht einer Performance von +89,85 Prozent.

Humana erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at