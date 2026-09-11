S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Humana-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Humana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Humana-Aktie bei 467,18 USD. Bei einem Humana-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,214 Humana-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,78 USD, da sich der Wert eines Humana-Papiers am 10.09.2026 auf 400,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Humana belief sich zuletzt auf 48,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at