Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|Lukrative Humana-Investition?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Humana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Humana-Aktie bei 467,18 USD. Bei einem Humana-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,214 Humana-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,78 USD, da sich der Wert eines Humana-Papiers am 10.09.2026 auf 400,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Humana belief sich zuletzt auf 48,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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