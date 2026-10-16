Humana Aktie

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WKN: 856584 / ISIN: US4448591028

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Rentable Humana-Investition? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Humana von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Humana-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Humana-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 441,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Humana-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,676 Humana-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Humana-Aktie auf 432,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 800,45 USD wert. Mit einer Performance von -2,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Humana-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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