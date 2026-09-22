Huntington Ingalls Industries Aktie

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WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063

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Huntington Ingalls Industries-Investmentbeispiel 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Huntington Ingalls Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huntington Ingalls Industries-Anteile bei 201,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,497 Huntington Ingalls Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Ingalls Industries-Aktie auf 276,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,31 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,31 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Huntington Ingalls Industries einen Börsenwert von 10,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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