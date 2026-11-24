Das wäre der Gewinn bei einem frühen Huntington Ingalls Industries-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huntington Ingalls Industries-Anteile bei 186,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,536 Huntington Ingalls Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,67 Prozent zugenommen.

Am Markt war Huntington Ingalls Industries jüngst 11,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at