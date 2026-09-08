Huntington Ingalls Industries Aktie
WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063
|Profitable Huntington Ingalls Industries-Anlage?
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 166,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,003 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1 716,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 285,93 USD belief. Damit wäre die Investition 71,64 Prozent mehr wert.
Huntington Ingalls Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,27 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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