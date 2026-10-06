S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 156,06 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 64,078 Huntington Ingalls Industries-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 075,48 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 05.10.2026 auf 266,48 USD belief. Mit einer Performance von +70,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Huntington Ingalls Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 10,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at