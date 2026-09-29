S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Huntington Ingalls Industries-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 197,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,068 Huntington Ingalls Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 257,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 302,64 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,26 Prozent erhöht.

Huntington Ingalls Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at