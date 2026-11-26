Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das IDEX-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IDEX-Papier letztlich bei 93,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,067 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 240,34 USD, da sich der Wert eines IDEX-Anteils am 25.11.2026 auf 225,25 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 140,34 Prozent gleich.

Der Börsenwert von IDEX belief sich zuletzt auf 16,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at