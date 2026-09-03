S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die IDEX-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,063 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 238,87 USD, da sich der Wert eines IDEX-Anteils am 02.09.2026 auf 224,61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,87 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von IDEX belief sich zuletzt auf 16,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at