IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|Frühe Anlage
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem IDEX-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 93,57 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die IDEX-Aktie investierten, hätten nun 10,687 Anteile im Besitz. Die gehaltenen IDEX-Papiere wären am 30.09.2026 2 436,46 USD wert, da der Schlussstand 227,98 USD betrug. Damit wäre die Investition 143,65 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von IDEX belief sich zuletzt auf 16,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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