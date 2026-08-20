IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|Performance im Blick
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEX-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden IDEX-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 219,42 USD wert. Bei einem IDEX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,557 IDEX-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 234,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 068,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,85 Prozent zugenommen.
IDEX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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