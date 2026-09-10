IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|IDEX-Anlage unter der Lupe
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEX-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEX-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das IDEX-Papier bei 160,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die IDEX-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,243 IDEX-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 225,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 405,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,54 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IDEX belief sich jüngst auf 16,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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