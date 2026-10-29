IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|Langfristige Investition
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der IDEX-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 86,21 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die IDEX-Aktie investiert hat, hat nun 115,996 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 669,64 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 28.10.2026 auf 238,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176,70 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte IDEX einen Börsenwert von 17,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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