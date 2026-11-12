S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem IDEX-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die IDEX-Anteile bei 191,72 USD. Bei einem IDEX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,216 IDEX-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (239,96 USD), wäre die Investition nun 1 251,62 USD wert. Damit wäre die Investition 25,16 Prozent mehr wert.

IDEX war somit zuletzt am Markt 17,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at