IDEX Aktie

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WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041

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Performance im Blick 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in IDEX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das IDEX-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IDEX-Anteile bei 214,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 46,677 IDEX-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 338,87 USD, da sich der Wert eines IDEX-Anteils am 16.09.2026 auf 221,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,39 Prozent erhöht.

Der IDEX-Wert an der Börse wurde auf 16,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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