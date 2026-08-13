IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|IDEX-Investition im Blick
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die IDEX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 169,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IDEX-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,590 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (240,52 USD), wäre das Investment nun 141,90 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,90 Prozent erhöht.
Alle IDEX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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