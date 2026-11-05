S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEX-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in IDEX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das IDEX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 168,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,594 IDEX-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEX-Papiers auf 233,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,88 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 38,88 Prozent.

IDEX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at