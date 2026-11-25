Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Lukrative Illinois Tool Works-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Illinois Tool Works-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 125,77 USD wert. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,795 Illinois Tool Works-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225,61 USD, da sich der Wert einer Illinois Tool Works-Aktie am 24.11.2026 auf 283,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125,61 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Illinois Tool Works eine Marktkapitalisierung von 79,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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