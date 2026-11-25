Wer vor Jahren in Illinois Tool Works-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Illinois Tool Works-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 125,77 USD wert. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,795 Illinois Tool Works-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225,61 USD, da sich der Wert einer Illinois Tool Works-Aktie am 24.11.2026 auf 283,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125,61 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Illinois Tool Works eine Marktkapitalisierung von 79,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at