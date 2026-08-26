Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Illinois Tool Works-Performance
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor 5 Jahren eingebracht
Das Illinois Tool Works-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Illinois Tool Works-Aktie bei 230,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,476 Illinois Tool Works-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Illinois Tool Works-Papiere wären am 25.08.2026 12 245,12 USD wert, da der Schlussstand 281,65 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,45 Prozent vermehrt.
Illinois Tool Works wurde am Markt mit 80,76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.
Analysen zu Illinois Tool Works Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Illinois Tool Works Inc.
|244,60
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.