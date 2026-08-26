S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Illinois Tool Works gewesen.

Das Illinois Tool Works-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Illinois Tool Works-Aktie bei 230,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,476 Illinois Tool Works-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Illinois Tool Works-Papiere wären am 25.08.2026 12 245,12 USD wert, da der Schlussstand 281,65 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,45 Prozent vermehrt.

Illinois Tool Works wurde am Markt mit 80,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at