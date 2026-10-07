S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Illinois Tool Works eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Illinois Tool Works-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Illinois Tool Works-Anteile betrug an diesem Tag 255,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,101 Illinois Tool Works-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 445,36 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 06.10.2026 auf 267,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,45 Prozent angezogen.

Illinois Tool Works wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at