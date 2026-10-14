Illinois Tool Works Aktie

Illinois Tool Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861219 / ISIN: US4523081093

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illinois Tool Works-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Illinois Tool Works-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Illinois Tool Works-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Illinois Tool Works-Aktie letztlich bei 231,50 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Illinois Tool Works-Aktie investiert hat, hat nun 0,432 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (266,32 USD), wäre das Investment nun 115,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Illinois Tool Works bezifferte sich zuletzt auf 74,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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