Illinois Tool Works Aktie

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WKN: 861219 / ISIN: US4523081093

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Illinois Tool Works-Performance 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Illinois Tool Works-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Illinois Tool Works-Aktie gebracht.

Am 23.09.2021 wurde die Illinois Tool Works-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Illinois Tool Works-Anteile betrug an diesem Tag 217,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Illinois Tool Works-Aktie investiert, befänden sich nun 0,459 Illinois Tool Works-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,14 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 22.09.2026 auf 270,47 USD belief. Damit wäre die Investition 24,14 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Illinois Tool Works zuletzt 75,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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