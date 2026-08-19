Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Illinois Tool Works-Investition im Blick
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illinois Tool Works von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Illinois Tool Works-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Illinois Tool Works-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 235,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Illinois Tool Works-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,241 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (284,66 USD), wäre das Investment nun 1 207,31 USD wert. Mit einer Performance von +20,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Illinois Tool Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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