S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Illumina-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 138,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Illumina-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,222 Illumina-Aktien. Die gehaltenen Illumina-Anteile wären am 22.10.2026 1 945,67 USD wert, da der Schlussstand 269,40 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,57 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Illumina eine Marktkapitalisierung von 42,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at