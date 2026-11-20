Anleger, die vor Jahren in Illumina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Illumina-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Illumina-Papier 128,76 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77,661 Illumina-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 583,04 USD, da sich der Wert einer Illumina-Aktie am 19.11.2026 auf 200,66 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 55,83 Prozent.

Der Börsenwert von Illumina belief sich jüngst auf 31,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at