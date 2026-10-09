Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Illumina-Performance im Blick
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Illumina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 134,55 USD. Bei einem Illumina-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,324 Illumina-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 663,97 USD, da sich der Wert eines Illumina-Anteils am 08.10.2026 auf 264,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,64 Prozent angezogen.
Alle Illumina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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