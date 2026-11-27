Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Lohnende Illumina-Investition?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 26.11.2025 wurde das Illumina-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,770 Illumina-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 154,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,37 Prozent gesteigert.
Illumina war somit zuletzt am Markt 30,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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