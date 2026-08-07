Illumina Aktie

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WKN: 927079 / ISIN: US4523271090

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Frühe Investition 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Illumina-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Illumina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Illumina-Papier an diesem Tag bei 95,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,712 Illumina-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 193,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 284,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 102,85 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Illumina eine Marktkapitalisierung von 30,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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