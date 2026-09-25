S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Illumina-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Illumina-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 175,11 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Illumina-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,571 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Illumina-Papiers auf 273,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,42 USD wert. Mit einer Performance von +56,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Illumina belief sich jüngst auf 38,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at