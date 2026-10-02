Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Rentable Illumina-Investition?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Illumina-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Illumina-Papier bei 99,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,070 Illumina-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 675,93 USD, da sich der Wert eines Illumina-Papiers am 01.10.2026 auf 265,72 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 167,59 Prozent angezogen.
Alle Illumina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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