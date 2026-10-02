S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Illumina eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Illumina-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Illumina-Papier bei 99,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,070 Illumina-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 675,93 USD, da sich der Wert eines Illumina-Papiers am 01.10.2026 auf 265,72 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 167,59 Prozent angezogen.

Alle Illumina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at