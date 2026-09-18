Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Illumina-Investition im Blick
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Illumina-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Illumina-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Illumina-Papier bei 436,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,910 Illumina-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 617,15 USD, da sich der Wert eines Illumina-Anteils am 17.09.2026 auf 245,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43,83 Prozent vermindert.
Insgesamt war Illumina zuletzt 34,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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