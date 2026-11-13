Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Frühes Investment
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Illumina von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Illumina-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 374,42 USD wert. Bei einem Illumina-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,671 Illumina-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 209,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 559,66 USD wert. Mit einer Performance von -44,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Illumina belief sich zuletzt auf 32,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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