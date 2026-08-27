Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Langfristige Investition
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Incyte-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,566 Incyte-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (128,12 USD), wäre die Investition nun 200,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,63 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Incyte belief sich zuletzt auf 26,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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