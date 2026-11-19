Vor Jahren in Incyte eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Incyte-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,27 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Incyte-Aktie investiert hat, hat nun 1,843 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 217,06 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 18.11.2026 auf 117,80 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 117,06 Prozent.

Der Incyte-Wert an der Börse wurde auf 24,32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at