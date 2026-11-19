Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Incyte-Anlage unter der Lupe
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Incyte-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,27 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Incyte-Aktie investiert hat, hat nun 1,843 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 217,06 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 18.11.2026 auf 117,80 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 117,06 Prozent.
Der Incyte-Wert an der Börse wurde auf 24,32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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