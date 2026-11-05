Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Investmentbeispiel
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05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Incyte-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,57 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Incyte-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,419 Incyte-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (122,85 USD), wäre das Investment nun 1 402,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,29 Prozent gesteigert.
Incyte wurde am Markt mit 23,93 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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