S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Incyte-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Incyte-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Incyte-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55,13 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Incyte-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 181,389 Incyte-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 576,82 USD, da sich der Wert einer Incyte-Aktie am 21.10.2026 auf 113,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105,77 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Incyte bezifferte sich zuletzt auf 23,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at