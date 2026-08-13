S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Incyte-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Incyte-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Incyte-Papier letztlich bei 81,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Incyte-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,338 Incyte-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 490,07 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 12.08.2026 auf 120,77 USD belief. Damit wäre die Investition 49,01 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Incyte eine Börsenbewertung in Höhe von 24,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at