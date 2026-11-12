S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor einem Jahr verdient

Am 12.11.2025 wurde das Incyte-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Incyte-Anteile an diesem Tag bei 108,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,370 Incyte-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 294,11 USD, da sich der Wert eines Incyte-Papiers am 11.11.2026 auf 122,27 USD belief. Mit einer Performance von +12,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Incyte eine Marktkapitalisierung von 24,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at