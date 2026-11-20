Vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Interactive Brokers Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Interactive Brokers Group-Aktie letztlich bei 18,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,365 Interactive Brokers Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 405,85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 305,85 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Interactive Brokers Group belief sich jüngst auf 34,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at