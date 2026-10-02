S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Interactive Brokers Group-Investment verdienen können.

Interactive Brokers Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,82 USD. Bei einem Interactive Brokers Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 134,108 Interactive Brokers Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97 317,83 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Papiers am 01.10.2026 auf 85,81 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 873,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Interactive Brokers Group bezifferte sich zuletzt auf 38,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at