S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Interactive Brokers Group-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,62 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 537,057 Interactive Brokers Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44 189,04 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Anteils am 22.10.2026 auf 82,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 341,89 Prozent zugenommen.

Interactive Brokers Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at