Interactive Brokers Group Aktie

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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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Lohnender Interactive Brokers Group-Einstieg? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Interactive Brokers Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Interactive Brokers Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Aktie betrug an diesem Tag 72,62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,377 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,07 Prozent.

Interactive Brokers Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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