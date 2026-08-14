Interactive Brokers Group Aktie

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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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Rentables Interactive Brokers Group-Investment? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Interactive Brokers Group-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.08.2025 wurde die Interactive Brokers Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Interactive Brokers Group-Anteile bei 63,92 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,645 Interactive Brokers Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (91,42 USD), wäre das Investment nun 1 430,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,02 Prozent vermehrt.

Interactive Brokers Group war somit zuletzt am Markt 41,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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