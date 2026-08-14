Interactive Brokers Group Aktie
WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072
|Rentables Interactive Brokers Group-Investment?
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr verdient
Am 14.08.2025 wurde die Interactive Brokers Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Interactive Brokers Group-Anteile bei 63,92 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,645 Interactive Brokers Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (91,42 USD), wäre das Investment nun 1 430,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,02 Prozent vermehrt.
Interactive Brokers Group war somit zuletzt am Markt 41,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Interactive Brokers Group Inc
Analysen zu Interactive Brokers Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Interactive Brokers Group Inc
|79,52
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.