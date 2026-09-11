S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Interactive Brokers Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Interactive Brokers Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Interactive Brokers Group-Papier bei 63,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Interactive Brokers Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 157,878 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Interactive Brokers Group-Aktien wären am 10.09.2026 14 117,46 USD wert, da der Schlussstand 89,42 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,17 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Interactive Brokers Group belief sich zuletzt auf 40,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at