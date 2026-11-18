Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intercontinental Exchange-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intercontinental Exchange-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54,82 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Intercontinental Exchange-Aktie investiert hat, hat nun 1,824 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intercontinental Exchange-Anteile wären am 17.11.2026 314,16 USD wert, da der Schlussstand 172,22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 214,16 Prozent erhöht.

Intercontinental Exchange wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at