S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 107,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,267 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IntercontinentalExchange Group-Aktie auf 170,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 584,01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 96,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at