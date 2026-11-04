IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|Performance im Blick
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 107,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,267 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IntercontinentalExchange Group-Aktie auf 170,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 584,01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,40 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 96,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IntercontinentalExchange Group Inc
Analysen zu IntercontinentalExchange Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IntercontinentalExchange Group Inc
|154,75
|-0,26%