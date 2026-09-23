IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|Hochrechnung
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der IntercontinentalExchange Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das IntercontinentalExchange Group-Papier bei 55,22 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IntercontinentalExchange Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,109 IntercontinentalExchange Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 152,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 769,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +176,94 Prozent.
Der Marktwert von IntercontinentalExchange Group betrug jüngst 86,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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