IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|IntercontinentalExchange Group-Investmentbeispiel
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IntercontinentalExchange Group-Investment von vor einem Jahr verloren
IntercontinentalExchange Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IntercontinentalExchange Group-Papier an diesem Tag 175,09 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,711 IntercontinentalExchange Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des IntercontinentalExchange Group-Papiers auf 159,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 911,53 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 8,85 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 90,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IntercontinentalExchange Group Inc
Analysen zu IntercontinentalExchange Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|IntercontinentalExchange Group Inc
|135,60
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.