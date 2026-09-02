S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IntercontinentalExchange Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in IntercontinentalExchange Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

IntercontinentalExchange Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IntercontinentalExchange Group-Papier an diesem Tag 175,09 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,711 IntercontinentalExchange Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des IntercontinentalExchange Group-Papiers auf 159,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 911,53 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 8,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 90,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at