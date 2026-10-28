IntercontinentalExchange Group Aktie

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WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049

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Investmentbeispiel 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in IntercontinentalExchange Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das IntercontinentalExchange Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IntercontinentalExchange Group-Papier an diesem Tag 157,27 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investierten, hätten nun 0,636 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 155,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,16 Prozent.

IntercontinentalExchange Group war somit zuletzt am Markt 87,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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