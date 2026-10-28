IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|Investmentbeispiel
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor einem Jahr bedeutet
Das IntercontinentalExchange Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IntercontinentalExchange Group-Papier an diesem Tag 157,27 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investierten, hätten nun 0,636 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 155,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,16 Prozent.
IntercontinentalExchange Group war somit zuletzt am Markt 87,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IntercontinentalExchange Group Inc
Analysen zu IntercontinentalExchange Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IntercontinentalExchange Group Inc
|147,50
|5,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.